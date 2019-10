Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert. Für 190 Fonds wurde die Bewertung angehoben. 231 Fonds mussten hingegen ein Downgrade hinnehmen. Ein Fondsklassiker – aufgelegt in der 50ern – hat sich sein Top-Rating nach kurzer Pause zurückgeholt.

Die Rating-Verbesserung ist in erster Linie auf die in diesem Jahr starke Performance zurückzuführen. Mit 17,1% seit Januar liegt er signifikant über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe „Aktien Deutschland“ (14,7%) und auch über dem Vergleichsindex „MSCI Germany Standard Core (gross)“ (16,1%). Auch auf Fünf-Jahressicht kann der Concentra mit 6,0% p.a. den Durchschnitt der Peergroup (5,1% p.a.) und die Benchmark (5,6% p.a.) schlagen.

Mit dem Concentra kehrt eines der AGI-Flaggschiff-Produkte nach viermonatiger Pause zurück in den Top-Rating-Bereich. Der bereits 1956 aufgelegte Fonds unter der Leitung von Christoph Berger ist einer der ältesten und größten deutschen Aktienfonds. Der Name ist Programm: Der Fonds konzentriert sich vor allem auf DAX-Blue Chips und verwaltet derzeit mehr als zwei Mrd. Euro.

Neuberger Berman High Yield Bond Fund der größte Fonds mit Upgrade

Der in diesem Monat größte Fonds mit einem Upgrade ist allerdings nicht der Concentra, sondern der 3,3 Mrd. Euro schwere Neuberger Berman High Yield Bond Fund. Der 2010 aufgelegte Fonds verbessert sich auf (C). Er investiert vor allem in den USA in hochverzinsliche Anleihen.

Das Upgrade folgt einer Outperformance im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt und auch zur Benchmark vor allem in den vergangenen sechs Monaten. Allerdings haben ihn die Turbulenzen am US-Anleihenmarkt nicht unberührt gelassen und die Volatilität des Fonds jüngst spürbar erhöht.

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield rutscht auf (D) ab

Der im Jahr 2007 aufgelegte und mittlerweile rund vier Mrd. Euro schwere AXA IM FIIS US Short Duration High Yield ist in diesem Monat das Schwergewicht unter den Downgrades. Der von Carl Whitbeck und Peter Vecchio gemeinsam verwaltete Fonds liegt mit einer Performance von 4,1% p.a. über die vergangenen drei Jahre und mit 5,9% p.a. über fünf Jahre deutlich unter dem Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe „Renten USD Corp. High Yield“ mit 5,3% p.a. bzw. 6,4% p.a. Eine leicht höhere Volatilität gegenüber dem Peergroup-Durchschnitt belastet das Risiko-Rendite-Verhältnis des Fonds weiter.

Neu in der Bewertung: 22 Fonds mit Top-Rating

Neben den Ratingaktualisierungen haben in diesem Monat 50 Fonds erstmalig eine Bewertung von Scope erhalten. Davon erreichen 22 aus dem Stand ein Top-Rating. Der größte Fonds ist der Ashmore Emerging Markets Short Duration mit einem Volumen von mehr als fünf Mrd. Euro. Die überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds in den vergangenen fünf Jahren wird allerdings von einer vergleichsweise hohen Volatilität begleitet – vor allem im vergangenen Jahr. In der Summe schafft der Fonds ein (B)-Rating.

