Brexit: x-ter Akt

Das britische Parlament hat am Samstag überraschend nicht über den

Austrittsvertrag abgestimmt. Man stimmte zu Gunsten eines Antrags zur

Verschiebung des Votums. Damit war Boris Johnson gezwungen, gegenüber der EU

einen Antrag auf Verlängerung zu stellen. Das hat Johnson widerwillig vollzogen.

Sein Begleitbrief, in dem er sich von diesem Procedere distanziert, schreibt

Geschichte. Dieser Brief ist Ausdruck von Partei- und Wahltaktik. Existentiell

bedeutende Außenpolitik wird hier mit politischen Partikularinteressen der

Kamarilla Johnson & Co. auf das Übelste vermengt.

Heute steht dann voraussichtlich eine Abstimmung über den Brexit-Vertrag von

Johnson an, sofern der Bercow das erlauben wird.

Wir zitieren heute BGA Präsident Holger Bingmann: das Verhalten

Großbritanniens extrem nervt (vollste Zustimmung!), gilt es nun auf europäischer

Seite auf die Zähne zu beißen und nicht die Geduld zu verlieren. Schließlich wäre

ein chaotischer Brexit ohne Abkommen die schlechteste aller möglichen Varianten.

Die Briten hielten Europa gleichwohl weiter hin und strapazierten die Geduld ihrer

europäischen Freunde aufs Neue.

Wir fragen, ob die europäische Freundschaft mit dem UK eine Einbahnstraße war

und ist. Ist und war das UK denn ein Freund der EU? Wir verweisen auf die Dekaden

andauernde mediale und politische Herabsetzung. Geht man so mit Freunden um?

Ja, die EU muss und wird Contenance zeigen, aber das UK hat in den letzten 3 ½

Jahren bewiesen, dass es nicht reif ist. Der Brexit ist bitter notwendig.

Handelskonflikt USA/China: "Taubenflug"?

Nach den tendenziell ermutigenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China

zeigen sich beide Seiten optimistisch, dass es zur Unterzeichnung eines

Teilabkommens kommen wird.

Der chinesische Vize-Ministerpräsident und Chefunterhändler Liu He sagte, beide

Seiten hätten in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht. Die USA und China

könnten auf Augenhöhe und in gegenseitigem Respekt über die Bedenken des jeweils

anderen sprechen. Die Grundlagen für eine Unterzeichnung des Vertrags seien gelegt.

US-Präsident Trump sagte, er gehe davon aus, dass die Vereinbarung bis zum Gipfel der

APEC am 16. und 17. November in Chile unterzeichnet werde. Bei dem Treffen werden

US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping erwartet.