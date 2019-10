FRANKFURT (dpa-AFX) - An den Finanzmärkten scheint die Zuversicht groß zu sein, dass die britische Regierung ihre Brexit-Vereinbarung mit der EU bald durch das Parlament bekommt. Am Montag stieg die Währung Großbritanniens erstmals seit Mai über die Marke von 1,30 US-Dollar. Am Vormittag kletterte das Pfund bis auf 1,3012 Dollar. Gegenüber dem Euro wurde ein Höchststand von 1,1641 Euro erreicht.

Das Pfund hat gegenüber Dollar und Euro zugelegt, seit sich eine Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union abzeichnete. In den vergangenen eineinhalb Wochen ging es für das Pfund deshalb um jeweils etwa fünf Prozent nach oben.

Die Verschiebung der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament am vergangenen Wochenende konnte den Optimismus an den Märkten offenbar nicht dämpfen. Am Markt war am Montag von Spekulationen die Rede, wonach die britische Regierung mittlerweile über eine Mehrheit verfüge, damit die Brexit-Vereinbarung durch das Parlament bald verabschiedet werden könne./bgf/jkr/fba