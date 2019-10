Semper idem Underberg wird eine neue Anleihe begeben. Diese soll ein Volumen von bis zu 60 Millionen Euro haben. Die Laufzeit liegt bei sechs Jahren, das Papier wird somit 2025 fällig. Der jährliche Zins steht noch nicht genau fest, er wird zwischen 4,0 Prozent und 4,25 Prozent liegen. Wahrscheinlich am 12. November soll die genaue Festlegung erfolgen. Die Anleihe wird in der Folge im Open Market in Frankfurt handelbar sein. ...