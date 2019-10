Siemens Gamesa übernimmt Teile der insolventen Senvion

Senvion wird wesentliche Teile des europäischen On-Shore-Servicegeschäfts an Siemens Gamesa verkaufen. Die Siemens-Sparte wird auch Senvions Rotorblattproduktion in Portugal übernehmen. „Die Vereinbarung, die am 11. Oktober die einstimmige Zustimmung des Gläubigerausschusses von Senvion fand, wurde heute unterzeichnet”, meldet Senvion am Montag. Zu den finanziellen Details nimmt das insolvente Unternehmen in der Nachricht keine ...