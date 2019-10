Verizon Communications glänzt mit Stärke

Ein Blick auf den Kursverlauf des Wertpapiers seit November letzten Jahres offenbart eine eindeutige Seitwärtsphase zwischen den Marken von 52,28 und 61,58 US-Dollar. Diese wurde in den letzten Monaten immer kleiner, die rot eingezeichnete Abwärtstrendlinie hat sich daraufhin eingestellt. Diese versuchte Verizon bereits im September zu knacken, scheiterte jedoch an dieser Stelle und musste wie am 01. Oktober 2019: „Verizon Communications: Short am Trendkanal attraktiv“ favorisiert einen Pullback auf 58,55 US-Dollar einstecken. In der abgelaufenen Woche gelang allerdings ein nachhaltiger Ausbruch über den Downtrend sowie die Vorgängerhochs aus September, die Jahreshochs aus 2018 und höre Ziele rücken jetzt unmittelbar in den Fokus der Bullen.