Seit 2015 gibt es in Deutschland eine Verdienstuntergrenze, an die sich Arbeitgeber verbindlich halten müssen. Während der Mindestlohn zunächst bei 8,50 Euro lag, hat er sich in den letzten vier Jahren langsam aber stetig erhöht. Aber wer legt eigentlich die konkreten Beträge fest, und wen betreffen die jeweiligen Änderungen? Detaillierte Antworten auf diese Fragen können Sie online in einem Lexikon rund um Lohn und Gehalt nachlesen. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, an einem Online-Seminar teilzunehmen und in etwa 80 Minuten zu lernen, wie sich das Mindestlohngesetz praktisch umsetzen lässt. Bevor Sie tiefer in das Thema einsteigen, finden Sie hier die wichtigsten Informationen im Überblick.

Gesetzliche Grundlagen des Mindestlohns

Im August 2014 trat das „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ in Kraft. Dieses Dokument beinhaltet verschiedene Regelungen, die angemessene Bedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicherstellen sollen. Dazu gehört allen voran das „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns“, kurz MiLoG. Auf dieser Grundlage hatten alle volljährigen Arbeitnehmer ab 2015 Anspruch auf einen Lohn von mindestens 8,50 Euro pro Zeitstunde. Allerdings gibt es hierbei einige Ausnahmen zu beachten, und zwar:

Auszubildende

Pflichtpraktikanten bzw. Praktikanten, die für maximal drei Monate gebunden sind

Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten nach Arbeitsaufnahme

Jugendliche in der Einstiegsqualifizierung vor der Berufsausbildung

Ehrenamtliche.



Welche Untergrenze für Arbeitsentgelte angemessen ist, entscheidet die Mindestlohnkommission. Diese wird gemäß § 4 Abs. 2 MiLoG alle fünf Jahre neu berufen und besteht aus neun ehrenamtlichen Mitgliedern:

ein/e Vorsitzende/r

drei Repräsentanten der Arbeitgeber

drei Repräsentanten der Gewerkschaften

zwei beratende Wissenschaftler ohne Stimmrecht.



Die Mindestlohnkommission überprüft alle zwei Jahre, ob die Regierung die Höhe des Mindestlohns anpassen sollte. Hierbei dienen die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zu gegenwärtigen Tariflöhnen als Orientierung. Nachdem die Kommission einen geänderten Betrag vorgeschlagen hat, muss im nächsten Schritt das Bundeskabinett grünes Licht geben, damit ein neuer Mindestlohn rechtskräftig wird.