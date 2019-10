Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger aus Europa haben in optimistischer Stimmung die neue Woche begonnen, so die Experten von XTB.Mit wenigen Ausnahmen seien flächendeckend Zuwächse zu verzeichnen. Aktien aus Portugal würden niedriger gehandelt, während der polnische und der französische Index in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag hinterherhinken würden. [ mehr