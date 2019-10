NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürfte es am US-Aktienmarkt zum Wochenbeginn wieder leicht aufwärts gehen. Händler verwiesen auf Zuversicht mit Blick auf den Zollstreit zwischen den USA und China. So hatte Chinas Chefunterhändler Liu He am Wochenende von "substantiellen Fortschritten" gesprochen. Zurzeit arbeiten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt an einem vorläufigen Handelsabkommen.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,21 Prozent höher auf 26 827 Punkte. Der Dow dürfte damit freundliche Vorgaben von den europäischen Handelsplätzen übernehmen.