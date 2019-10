NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler nannten die freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten als Grund. In den USA werden die Börsen ebenfalls freundlich erwartet.

Positive Impulse kamen zum einen vom US-chinesischen Handelsstreit. Am Wochenende hatte der chinesische Chefunterhändler Liu He von Fortschritten gesprochen. Er bezog sich auf die Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, mit denen sie ihren Handelsdisput beilegen wollen.