Deutsche Post: Geht in der neuen Woche die Post ab?

Nachdem die Aktie der Deutschen Post AG am 13. September bei 31,21 Euro ein Hoch ausbildete, ging der Kurs in eine Abwärtsbewegung über und ermäßigte sich bis zum 8. Oktober auf 28,41 Euro. Hier starteten die Bullen ein eindrucksvolles Comeback, das in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt wurde.

In der Spitze konnte die Aktie am Freitag bis auf 31,16 Euro ... Weiterlesen