Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag deutlich unter Druck geraten. Im Gegenzug stiegen ihre Renditen spürbar an. Am Markt wurde auf die gute Stimmung an den Aktienmärkten verwiesen. Auch in anderen europäischen Ländern standen als sicher empfundene Anlagen unter Druck.

Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend auf 171,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,35 Prozent. Mit am deutlichsten erhöhten sich die Renditen in Europa in Großbritannien.