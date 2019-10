Es herrscht wieder gute Stimmung an den Märkten: der Brexit wird schon klappen - auch wenn die Abstimmung über den Johnson-Deal vom britischen Parlamentspräsidenten für heute nicht zugelassen wurde. Donald Trump und Larry Kudlow machen auf Optimismus in Sachen Handelskrieg - aber dieselben Aussagen hatten wir schon im Oktober 2018 und im Oktober 2017. Faktisch warten die Märkte auf den ersten Hochpunkt der US-Berichtssaison in dieser Woche - alleine morgen berichten vier US-Konzerne aus dem Dow Jones, ab Mittwoch dann Schwergewichte wie Boing (im Oktober bereits -13%), Catperillar, Microsoft und Amazon. Unterdessen laufen Bank-Aktien weiter gut, weil die Fed mit ihrem "nennt-es-bloß-nicht-QE" die Zinskurve versteilt und damit die Leidenszeit mit der invertierten Zinskurve beendet..

Das Video "Alles richtig super! " sehen Sie hier..