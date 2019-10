NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem Rücksetzer vom Freitag haben die US-Aktienindizes am Montag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Händler sprachen von Zuversicht mit Blick auf den Zollstreit zwischen den USA und China. So hatte Chinas Chefunterhändler Liu He am Wochenende von "substanziellen Fortschritten" gesprochen. Zurzeit arbeiten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt an einem vorläufigen Handelsabkommen.

Der marktbreite S&P 500 stieg zuletzt um 0,55 Prozent auf 3002,52 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 0,76 Prozent auf 7928,03 Zähler. Dass der Leitindex Dow Jones Industrial nur um 0,07 Prozent auf 26 789,31 Punkte zulegte, lag unter anderem an erneut hohen Kursverlusten der Boeing-Aktien .