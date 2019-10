Im August hat IuteCredit eine besicherte Anleihe über 40 Millionen Euro begeben. Verzinst ist das Papier, das über vier Jahre läuft, mit jährlich 13,0 Prozent. Tarmo Sild, Vorstandschef und Mitgründer von IuteCredit, erläutert im Interview mit unserer Redaktion, welches Geschäftsmodell sein Unternehmen hat. Der CEO spricht über die Chancen in seinen Zielländern und über den Unterschied zwischen seinem Unternehmen und einer normalen Bank. Sild betont in dem Gespräch zudem die Wachstumsperspektiven seiner Gesellschaft und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr.

IuteCredit ist den meisten deutschen Investoren relativ wenig bekannt, können Sie Ihr Geschäftsmodell kurz erläutern?

Sild: IuteCredit ist eines der führenden Unternehmen für Privatfinanzierungen in Europa und seit 2008 tätig. Wir bieten Ratenkredite für Menschen an, die Produkte wie Elektronikartikel und Möbel benötigen und fokussieren uns dabei auf Länder mit unzureichendem Zugang zu Banken, hohem Wachstum des Inlandsprodukts (BIP) und niedriger öffentlicher sowie privater Verschuldung. Aktuell bedienen wir die Bedürfnisse von Menschen in fünf verschiedenen Ländern: Albanien, Kosovo, Moldawien, Nord-Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina. Unser Produktportfolio umfasst Verbraucherkredite, Produktkredite über Einzelhändler (Point of Sales) und Autokredite. Entscheidend für unseren Erfolg ist unser starkes und breites Partnernetzwerk: Dabei arbeiten wir mit 720 Postämtern und mehr als 2.188 Point of Sales zusammen.

Ihre jährlichen Effektivzinsen liegen bei 30 Prozent bis 200 Prozent je nach Kreditart und Kundenqualität – das klingt nach Kreditwucher?

Sild: Im Grunde genommen ist dies theoretisch eine große Bandbreite für Zinsen. Tatsächlich lag unser effektiver Jahreszins (Annual Percentage Rate, APR) im ersten Halbjahr 2019 bei durchschnittlich unter 70 Prozent. Unsere Kreditprodukte haben Laufzeiten zwischen einem Monat und 60 Monaten. Die Darlehensbeträge liegen zwischen 25 Euro und 10.000 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich diese hohen effektiven Jahreszinsen hochgerechnet auf ein ganzes Jahr ergeben. Wenn wir heute also z. B. 50 Euro verleihen, die nach einem Monat mit 10 Euro Zinsen zurückgezahlt werden (Gesamtrückzahlung 60 Euro), ergibt sich in diesem Fall ein überdurchschnittlicher Jahreszins von 240 Prozent.