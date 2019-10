× Artikel versenden

DONNER & REUSCHEL - Technische Analyse DAX 30 Zeit drängt - Luft wird dünner...

Die Zeit drängt... Premierminister Johnson muss das Ratifizierungsgesetz des Brexit-Vertrags jetzt in Windeseile durch das britische Parlament „jagen“. Das Unterhaus berät heute in zweiter Lesung über das Gesetz. Drei Lesungen in beiden …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.