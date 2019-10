Nachdem sich das Chartbild des Dow Jones Ind. zu Monatsbeginn nachhaltig eintrübte, schien eine Top-Bildung mit anschließendem Eintritt in eine ausgedehnte Korrektur eigentlich unausweichlich. Doch der Index berappelte sich vergleichsweise schnell und notiert nun wieder in Reichweite zur psychologisch wichtigen 27.000er Marke. Damit steht die zentrale Frage im Raum: Ist der Index bereit, um auf neue Höhe auszubrechen oder war es ein letztes Aufbäumen, ehe er doch noch in die Korrektur gezwungen wird...? Womöglich werden die verbleibenden Handelstage im Oktober eine Entscheidung herbeiführen.

Nachdem in der letzten Handelswoche einige sehr relevante US-Daten enttäuschten, sind die Augen bereits auf die anstehenden Daten gerichtet. Werfen wir jedoch zunächst einen Blick zurück. Insbesondere die am letzten Mittwoch (16.10.) veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze sorgten für eine herbe Enttäuschung und lieferten einmal mehr den Beweis, dass die USA zunehmend unter die negativen Einflüsse der Handelskonflikte geraten. Die einen Tag später veröffentlichten Daten zur US-Industrieproduktion sowie der Philadelphia Fed Herstellungsindex schlugen dann in die gleiche Kerbe. Der bisherige Verlauf der Quartalsberichtssaison sowie die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die Fed hielten den Dow Jones Ind. allerdings oben.

Diesbezüglich sei bereits auf den übernächsten Mittwoch (30.10.) verwiesen, wenn die Fed den Märkten ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben wird. Bis dahin stehen aber noch einige wichtige Termine auf der Agenda:

Dienstag (22.10.) u.a. Daten zum US-Immobilienmarkt

Donnerstag (24.10.) u.a. Auftragseingänge langlebige Güter, Markit PMI Dienstleistungen, Markit PMI Herstellung

Freitag (25.10.) u.a. Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan)

Kurzum: Aktuell wirkt der Dow Jones Ind. unentschlossen. Der Eintritt in eine ausgeprägte Korrektur wurde zuletzt zwar vermieden, doch vom Tisch ist die Korrektur damit noch lange nicht. Die anstehenden Daten haben nun aber durchaus das „Zeug“ dazu, das schwammige Chartbild im Dow Jones Ind. zu klären. Derzeit zeichnet sich eine Dreiecksformation ab, wobei die Oberseite des Dreiecks von einem leichten Abwärtstrend gebildet wird. Ein signifikanter Ausbruch über die 27.400 Punkte würde (womöglich) die Weichen auf der Oberseite stellen. Auf der Unterseite gilt es, die 26.450 Punkte im Auge zu behalten. In jedem Fall ist aus unserer Sicht ein Rutsch unter die 200-Tage-Linie sowie unter die Marke von 26.000 Punkten zu vermeiden. Sollte es dazu kommen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.