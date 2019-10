Mit den jüngsten Entscheidungen in London ist die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Brexit-Theaters zunichte gemacht worden. Die DAX-Indikation mit einem deutlichen Rücksetzer, ebenso verlor der EUR/USD sowie GBP/USD. Die Range der vergangenen fünf Handelstage wurde jedoch auch nach- oder vorbörslich bislang nicht verlassen. So dürfte sich eine Pendelbewegung um das zu erwartende Eröffnungsniveau bei ca. 12.680 Punkten ergeben – schnelle Richtungswechsel innerhalb eines fallenden Dreiecks in den Stundenkerzen sind jedoch einzuplanen. Kurzfristig gilt, dass Erholungen im Bereich 12.730 auf Widerstand treffen dürften – hier wäre auf Verkaufssignale zu achten – und ein Test der 12.630/20 Punkten das Risiko eines Ausbruchs nach unten beinhaltet.

DAX – Tageskerzen

Verschnaufpause oder eine Bullenfalle? Ein Rückfall unter 12.500/480 und vor allem 12.380 Punkten würde die Chartsituation eintrüben mit Ziel 12.300/12.280 Punkten. Neue Tops hingegen positiv.

DAX (L&S) – Stundenkerzen

Die Eröffnung wird bei ca. 12.680 Punkten erwartet.

Der Text bezüglich Stundenkerzen war hier natürlich falsch. Statt: .....Ziel ist die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Negativ unter 12.050 und 11.970 Punkten per Hourly-Close. .... es sollte heißen: Pendelbewegung um das Eröffnungsniveau wäre zu erwarten.



Der DAX mittlerweile jedoch wieder erholt - Signal bei Ausbruch aus dem Dreieck.

