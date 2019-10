flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold notierte auch zum Wochenbeginn weiter in Schlagdistanz zur runden Marke von 1.500 US-Dollar. Neben Russland stabilisierte in den letzten Monaten vor allem auch China den Goldpreis durch Zukäufe. Im Oktober liegen die chinesischen Goldreserven bei rund 1.942 Tonnen. Das sind im Vergleich zum Juni 2018 rund 100 Tonnen mehr. Die weitere Diversifizierung der chinesischen Reserven könnte sich aber noch fortsetzen. China reduzierte seine Holdings von US-Anleihen den zweiten Monat in Folge auf 1,1 Billionen US-Dollar und könnte (auch aufgrund des immer noch ungelösten Handelskonflikts) seine Reserven konsequent weiter vom US-Dollar weg diversifizieren.

Zur Charttechnik: Zur Ermittlung der nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite wäre der Kursverlauf der letzten Monate heranzuziehen. Die Feinunze Gold markierte am 04. September 2019 ein Mehrjahreshoch bei 1.557,10 US-Dollar und fiel seitdem bis auf ein jüngstes Verlaufstief des 01. Oktober 2019 von 1.459,15 US-Dollar zurück. Die Widerstände fänden sich demnach bei den Marken von 1.508/1.520/1.534 und 1.557 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen wären bei 1.482 und 1.459 US-Dollar auszumachen.





