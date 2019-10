flatex Morning-news EUR/USD

Der US-Dollar zeigte auch zum Wochenbeginn weiter eine leichte Schwäche. Das seit dem Mehrjahrestief von 1,0879 stattfindende Reversal kann bereits einen Lauf von rund 300 Pips aufweisen. Ein sogenannter Rücksetzer oder auch als Pullback zu bezeichnen, wäre bis zur Unterstützung von 1,1042 denkbar. Erfolgreiche Abschlüsse eines Brexit-Deals und eines teilweisen USA-China-Deals würden den Euro weiter befeuern und weitere Abflüsse für den US-Dollar bedeuten, der in den letzten Monaten als sicherer Hafen enorm gesucht war.

Zur Charttechnik: Um die nächsten übergeordneten Kursziele zur Ober- und Unterseite technisch ermitteln zu können, wäre einmal mehr auf den Jahreskursverlauf abzustellen. Das Währungspaar EUR/USD markierte am 10. Januar 2019 bei 1,1570 ein Jahreshoch und am 01. Oktober 2019 ein Mehrjahrestief von 1,0879. Aufgrund dieser Bewegung wären die Widerstände bei 1,1225/1,1306/1,1407 und 1,1570 zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1042 und 1,0879 in Betracht.





