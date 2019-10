Mit der gestrigen starken Kursentwicklung der Commerzbank Aktie dürfte an der Börse bei Weitem nicht jeder gerechnet haben. Charttechnische Kaufsignale trieben den Aktienkurs des Bankkonzerns im Handelsverlauf weiter an. Am Ende des Tages war ein Kursgewinn von 5,32 Prozent auf 5,585 Euro zu sehen, intraday hatte der Aktienkurs der Commerzbank in der Spitze 5,606 Euro erreicht. Kaufsignale am charttechnischen Widerstand bei 5,48/5,53 ...