Am Freitag hatten wir in einem 4investors-Chartcheck zur Aurelius Aktie bereits auf ein mögliches Kaufsignal aufmerksam gemacht. Am Montag war es dann soweit: Der Aktienkurs der Münchener Beteiligungs-Gesellschaft hat eine wichtige charttechnische Hürde überwunden. Bis auf 37,50 Euro ging es im XETRA-Handel zum Wochenstart nach oben und mit 37,26 Euro (+3,16 Prozent) in den Feierabend. Somit konnte das Kaufsignal an der Hürde bei ...