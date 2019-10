Hop oder Top

Die zahlreichen Auf- und Ab-Phasen in der laufenden Trendphase spiegeln unter technischen Gesichtspunkten ein recht ausgeglichenes Bild wider. Was zählt, ist der Aufwärtstrend seit Ende Dezember. Gelingt auf Wochenschlusskursbasis ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über 61,00 Euro, könnte die Lanxess-Aktie an ihren nächsten Widerstand um 70,00 Euro heranlaufen und macht ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA44TV sehr attraktiv. Ein Scheitern ist aber noch nicht komplett vom Tisch, es bleiben noch vier Tage übrig, in denen sich das Chartbild durchaus noch ins bärische entwickeln könnte. Ein Abpraller von 60,00 Euro bedeutet einen möglichen Rücklauf zurück auf 55,20 Euro und die Unterstützung aus dem Frühjahr 2019.