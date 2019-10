Der Goldpreis musste seit Anfang September Federn lassen und fiel wieder unter die Marke von 1.500 USD. Charttechnisch spitzt sich die Lage im wahrsten Sinne des Wortes zu – werden sich die Bullen oder die Bären durchsetzen?



Ein Blick auf den H4-Chart zeigt die beiden aufeinander zusteuernden Trendlinien beim Dezember-Kontrakt. Diese kündigen einen baldigen Ausbruch an. Fällt der Kurs unter die Marke von 1.478 USD, ist mit einem Kursrutsch bis ca. 1.465 USD zu rechnen. Auch ein Rücksetzer bis in den Bereich 1.445 USD ist nicht unwahrscheinlich, dort wartet eine Unterstützung in Form des 78er Fibonacci Retracements.

Setzen sich dagegen die Käufer durch und steigt der Kurs über den Widerstand bei 1.502 USD, können aktive Trader auf einen weiteren Anstieg setzen. Die Kursziele auf der Oberseite liegen bei 1.519 USD sowie 1.521,50 USD. Mittelfristig wären dann auch 1.544 USD wieder in Reichweite.

