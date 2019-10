Tesla und Wirecard: 2 Megatrend-Aktien, die in keinem Wachstumsdepot fehlen dürfen!

Zwar stehen Tesla (WKN: A1CX3T) und Wirecard (WKN: 747206) schon lange nicht mehr am Anfang ihrer Entwicklung, und auch ihre Aktien haben mit Renditen von 1170 % und 1018 % in den letzten neun Jahren schon viele Investoren reich gemacht (Stand: 18.10.2019). Trotzdem denke ich, dass diese beiden Aktien auch heute noch hervorragende Möglichkeiten sind, um von großen Trends unserer Zeit zu profitieren.

Tesla: Die Zukunft der Mobilität

Im Grunde genommen investiert man bei Tesla nicht nur in die Zukunft der Mobilität, sondern womöglich auch noch in die Zukunft der Energiegewinnung und -speicherung: Photovoltaikanlagen und Solardächer könnten in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Bei der Speicherung der erzeugten Energie kommen dann unter anderem Batteriefarmen ins Spiel. Tesla ist auch in diesem Bereich sehr gut positioniert, das Batteriegeschäft läuft in diesem Jahr sehr gut – ein Punkt, der häufig übersehen wird, wenn man an das Unternehmen Tesla denkt.

Meist fallen einem hier natürlich die Elektroflitzer von Elon Musks Konzern ein. Diese sind bei wichtigen Daten wie der Reichweite und der Effizienz führend. Zudem verfügt das Unternehmen über ein eigenes, riesiges Ladenetz. Kein Wunder, dass Tesla in einem schrumpfenden Auto-Gesamtmarkt zuletzt zwei Rekordquartale vermelden konnte. Und dabei nahm Tesla auch noch bares Geld ein! Der freie Cashflow des Konzerns in den letzten zwölf Monaten beläuft sich auf über 1,3 Milliarden US-Dollar.

Am interessantesten ist aber natürlich das, was für den kalifornischen Konzern noch kommen könnte. Zum einen dürften die nagelneue China-Fabrik und das Crossover-Modell Model Y mittelfristig für weiteres Wachstumspotenzial bei den Verkäufen sorgen. Zum anderen macht Tesla stetig Fortschritte beim autonomen Fahren: Das Autopilot-System ist mittlerweile Berichten von Besitzern zufolge in der Lage, stundenlang ohne eine einzige Intervention des Fahrers auf Autobahnen zu navigieren – Überholmanöver und Autobahnwechsel inklusive. Durch die stetig wachsende Flotte, die täglich Unmengen an Daten produziert, wird das System immer besser. Kaum einer dürfte eine Chance haben, diesen Datenvorteil einzuholen.