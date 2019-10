Public Sector – Smart ist gefragt

Deutschland ist auf vielen Sektoren technisch führend. Digitalisierung gehört nicht dazu. Besonders der Verwaltungsapparat verzettelt sich mit zu viel Papier. Der Wille, den Public Sector zu digitalisieren, ist jedoch da.

Nur in der Praxis hapert es, wie die maue Nutzung von E-Government-Diensten zeigt. (s. PLATOW v. 15.7.). Der Digital-Verband Bitkom will hier mit der „Smart Country Convention“ Abhilfe schaffen und Behörden mit Digitalexperten zusammenbringen, um Innovationen anzukurbeln. Nach der Premiere im Vorjahr geht das Format vom 22. bis 24.10. im Berliner CityCube in die zweite Runde.