Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, Nasdaq-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix wolle im Kampf mit Walt Disney und AT&T/WarnerMedia sowie Apple die Nase vorn behalten und weiter kräftig in sein Programm investieren. [ mehr