War die gestrige Aufwärtsbewegung der Medigene Aktie der Start eines charttechnischen Comebacks, oder nur ein kurzer Pullback an die 20-Tage-Linie? Hier endete gestern bei 5,96 Euro die Intraday-Aufwärtsbewegung, nachdem die Biotech-Aktie am Freitag bei 5,53 Euro und damit an der Unterstützungsmarke um 5,505 Euro nach oben abdrehen konnte. Ein Test der starken und wichtigen Supportzone bei 5,18/5,32 Euro kam damit bisher nicht ...