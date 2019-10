Die Börsen nehmen wieder Fahrt auf. Der Deutsche Aktienindex hat heute die Chance auf einen Ausbruch nach oben. Gerade kommt richtig Kaufdruck an der Frankfurter Börse auf. Die Investoren sind guten Mutes, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2020 wieder zurückkehrt. Ein Schlusskurs über 12.804 Punkten im DAX wäre das notwendige Signal für eine Fortsetzung der Rally bis in die Region um 13.400 Zähler.

Die Apple-Aktie als US-Schwergewicht profitiert von der iPhone-Absatzfantasie und steigt auf ein Allzeithoch. Die in den vergangenen Wochen fast zum Stillstand gekommene Lokomotive Wall Street könnte in den kommenden Wochen wieder zum Zugpferd für den DAX werden. Die Messlatte für die laufende Berichtssaison hängt tief. Es dürfte also einfach werden, positive Überraschungen zu liefern und damit ein Kursfeuerwerk am US-Aktienmarkt zu entfachen.