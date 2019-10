Bei der SNP SE gibt es Veränderungen im Management: Das Heidelberger Unternehmen beruft Heiner Diefenbach in den Vorstand. Diefenbach solle die Aufgaben und Zuständigkeiten als Chief Financial Officer des Unternehmens übernehmen und damit Nachfolger des derzeitigen Amtsinhabers Uwe Schwellbach werden, kündigen die Süddeutschen an. Schwellenbach wird die Gesellschaft Ende des Jahres verlassen. Der Manager wolle sich neuen ...