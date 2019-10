Leicht entzündlich: Warum Experten mit einem steigendem Ölpreis rechnen

Ein Raketenangriff schockt den Ölmarkt und katapultiert den Preis des Energieträgers nach oben. Doch genauso schnell scheint sich die Lage wieder zu normalisieren. Experten bleiben jedoch misstrauisch und schließen kräftig steigende Preise nicht aus.Mit minimalem Aufwand maximalen Schaden anrichten? Wie das geht, ist am 14. September in Abkaik zu beobachten. In der Wüstenstadt nahe dem Persischen Golf steht Saudi-Arabiens wichtigste Öl-Raffinerie. Kurz vor vier Uhr morgens schlagen Marschflugkörper und Drohnen in der Anlage ein, die wenig später in Flammen steht.Das in Abkaik veredelte Rohöl macht allein rund 5 Prozent der weltweiten Ölproduktion aus. Lieferziel sind vor allem die Metropolen in Fernost. Den Attentätern gelang es mit dem Angriff, der noch eine...