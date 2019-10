Die Korrektur im Cannabis-Sektor ist noch nicht ausgestanden. Zuletzt tauchten zahlreiche Werte noch einmal auf neue Bewegungstiefs ab, ehe es im Anschluss daran wieder zögerlich bergauf ging. Ob es sich bei diesem Rücksetzer um eine Art Marktbereinigung gehandelt hat, bleibt abzuwarten.

In Bezug auf die Aktie von OrganiGram Holdings manifestierte sich das Ganze in einem Rücksetzer unter die 4,10 CAD. In diesem Bereich wurde im Dezember 2018 ein markantes Tief ausgebildet. Danach kam zunächst noch einmal Zug in die Korrektur.