Im Langfristchart präsentiert sich die Cisco Systems-Aktie im Gewand eines intakten Aufwärtstrends und erreicht nach einem dynamischen Kursanstieg zum Ende der letzten Anstiegsphase ein Hoch bei 58,26 US-Dollar. Im Juli kippte die Stimmung der Aktionäre jedoch und führte zu einem Kursabschlag zurück auf das Unterstützungsniveau von rund 46,00 US-Dollar. Seit August basteln Marktteilnehmer aber offenbar an einem Boden in diesem Bereich und trieben das Wertpapier zuletzt an ihren kurzfristigen Abwärtstrend um 47,40 US-Dollar heran. Gelingt es in dieser Woche demnach einen Ausbruch darüber zu vollziehen, sollte sich der Ausbau des Doppelbodens weiter festigen und ein kleineres Kaufsignal hervorbringen können.