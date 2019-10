Wenige Tage vor der Veröffentlichung der Q3-Daten des Unternehmens scheint wieder etwas Zuversicht zurückzukehren, so könnten zumindest die gestrigen (21.10.) deutlichen Tagesgewinne interpretiert werden.

Der Ölsektor ergeht sich in diesen Tagen in einer ausgeprägten Korrektur. Den anstehenden Quartalszahlen wurde bislang eher mit Vorsicht entgegengesehen. Dass gestern allerdings mit Halliburton ein Ölkonzern erste positive Akzente setzen konnte, nährt neue Hoffnung…

Lesen Sie hierzu auch unsere aktuelle Kommentierung vom 22.10. „Halliburton - Quartalszahlen beflügeln (zunächst)“.

Unsere letzte Kommentierung zu ConocoPhillips beendeten wir am 29.10. mit „[…] Man kann die aktuelle Lage kurz und knapp wie folgt zusammenfassen: Unter die 57,0 US-Dollar sollte es tunlichst nicht mehr gehen, anderenfalls „winkt“ eine Fortsetzung der Korrektur auf 50,0 US-Dollar. Unterhalb von 50,0 US-Dollar wäre eine Neubewertung unerlässlich. Solange der Wert oberhalb von 57,0 US-Dollar notiert, besteht die Chance auf Vorstöße in Richtung 63,0 US-Dollar. Ein darüber hinausgehendes Aufwärtspotential sehen wir derzeit nicht. Die Gefahren liegen mit Blick auf die Gemengelage aus unserer Sicht eher auf der Unterseite.“

In der Folgezeit entwickelte die Aktie – wie befürchtet - weitere Abwärtsdynamik und tauchte schließlich unter die 57er Unterstützung ab. Ein Test der 50,0 US-Dollar blieb dem Wert jedoch erspart, bis auf knapp 53,0 US-Dollar ging es dennoch. Seitdem versucht sich die Aktie daran, die 57,0 US-Dollar zurückzuerobern. Mit dem gestrigen Handelstag ist die Aktie wieder in Schlagdistanz zu dem Widerstand gerückt. Ein neuer Versuch, diesen Widerstand auszuhebeln, sollte unmittelbar bevorstehen.

Oberhalb von 57,0 US-Dollar könnte es in Richtung 60,0 US-Dollar oder gar 63,0 US-Dollar weitergehen. Ob sich die Marktakteure so kurz vor den Q3-Daten jedoch so weit aus der Deckung wagen, bleibt abzuwarten, ist aber eher zu bezweifeln.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie über die 57,0 US-Dollar. Auf der Unterseite gilt es, die Ausbildung neuer Tiefs unbedingt zu verhindern. Insofern haben die 53,0 US-Dollar sowie die 50,0 US-Dollar eine große Relevanz.