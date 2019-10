Wirecards Aktie kommt weiter nicht in Schwung. Nach dem zwischenzeitlichen Absturz von 140 Euro auf 107,80 Euro kam eine anschließende Erholungsbewegung nicht über 125,80 Euro hinaus. Obwohl das Unternehmen mittlerweile einiges an großen Geschützen aufgefahren hat, um den neuen Anschuldigungen aus der Financial Times (FT) vom vergangenen Dienstag entgegen zu treten, kommt der Aktienkurs damit nicht mal ansatzweise an das ...