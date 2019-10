Der Fonds legt weltweit in Unternehmens- und strukturierte Anleihen an und nutzt eine große Bandbreite an Derivaten zum Hedging von Positionen. Die Performance seit Auflage ist überzeugend. Der Fonds steht an der Spitze seiner Vergleichsgruppe.

Die Ratingagentur Scope hat den weltweit in Unternehmens- und strukturierte Anleihen anlegenden Fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Credit (LU1623763148) analysiert. Der Fonds überzeugt als äußerst aktiv gemanagter Fonds mit hohen Freiheitsgraden und einer auf Ausnutzung von Marktineffizienzen basierenden Philosophie. Wesentliche Treiber des Ratings sind der durchdachte Investmentprozess und das personell starke Investmentteam. Die Performance des Fonds seit Auflage ist sehr überzeugend. So erreichte der Fonds seit Auflage im August 2017 eine Performance von 27,0%. Der Durchschnitt der Vergleichsgruppe „Renten Global Corporate Investment Grade“ kommt im gleichen Zeitraum auf eine Rendite von 13,7%. Der Fonds erhält das höchste Rating A („sehr gut“) und gehört damit zu den 8% der am besten bewerteten Fonds in Deutschland.