Ein neues Gap gerissen und eine alte Kurslücke erfolgreich geschlossen – so machten die Bullen bei der SAP-Aktie in diesem Monat eindrucksvoll auf sich aufmerksam. Zunächst wurde am 11. Oktober eine große Kurslücke zwischen 105,66 und 112,18 Euro gerissen und durch den Anstieg der letzten Tage konnte auch das Gap vom 18. Juli zwischen 119,40 und 114,42 Euro geschlossen werden.

Weiterlesen