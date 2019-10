Red Rock Capital AG: Roland Schreiber ist nun Vorstand der Red Rock Capital AG

Kontakt:



Red Rock Capital AG



Thomas Prax, Roland Schreiber



Vorstände



In den Kolkwiesen 68



30851 Langenhagen - Hannover



Tel.: +49 (0)511 676859 110



Fax: +49 (0)511 676859 101



E-Mail: info@redrock-capital.ag



Web: https://www.redrock-capital.ag

Über Red Rock Capital AG

Die börsennotierte Red Rock Capital AG mit Sitz in Langenhagen soll mit Schwerpunkt auf deutsche Wohnimmobilien als Holding von Dienstleistungsunternehmen für die Immobilienbranche und als Projektentwickler fungieren.

Geplant ist so der Aufbau von Beteiligungen sowohl an klassischen Projektentwicklern als auch Dienstleistern für Sourcing, Marketing, Controlling, Bau- und Projektmanagement. Hier zielen wir beispielsweise auf Servicegesellschaften ab, die es der Bauwirtschaft ermöglichen, Projekte schneller und effizienter zu realisieren.

Das umfangreiche Netzwerk der Red Rock Group bietet uns eine maßbegliche Unterstützung beim geplanten zügigen Auf- und Ausbau des operativen Geschäfts und beim anorganischen Wachstum.

Im Bereich der Projektentwicklung sind Investitionen in Immobilien mit Entwicklungsbedarf zur Erschließung und Ausschöpfung überdurchschnittlicher Wertsteigerungspotenziale vorgesehen. Die Bauträger der Gruppe sollen sich dabei vornehmlich auf den Wohnungsbau in Ballungsgebieten innerhalb Deutschlands konzentrieren. Sie reagieren so auf die bleibend hohe Nachfrage nach Wohnraum in deutschen Städten. Alle Immobilienprojekte der Unternehmensgruppe profitieren folglich von der Stabilität und geringen Zyklizität der städtischen Immobilienmärkte und der kontinuierlichen Wertsteigerung in allen Bereichen des Immobiliensektors.