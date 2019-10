Zum Anfang des neuen Jahres gibt es einen Wechsel an der Konzernspitze von Nemetschek. „Der Aufsichtsrat der Nemetschek SE hat heute einstimmig Dr. Axel Kaufmann zum Vorstandssprecher und CFOO der Nemetschek SE berufen. Er tritt seine Position am 1. Januar 2020 an”, teilt der TecDAX-notierte Softwarekonzern am Dienstag mit. Kaufmann solle im Vorstand darüber hinaus den Geschäftsbereich Media & Entertainment (M&E) ...