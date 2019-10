Die technische Auswertung des letzten großen Abwärtstrends seit den Verlaufshochs aus Ende 2018 bei 233,47 US-Dollar erlaubte der Apple-Aktie nach Ausbruch über den Downtrend höhere Ziele zu erreichen, die sich am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement orientierten. Siehe hierzu auch die charttechnische Besprechung vom 07. Oktober 2019: „ Apple: Frische Jahreshochs im Visier! “. Das Weihnachtsgeschäft wird aber erst interessant werden, Zahlen gibt’s aber erst im neuen Jahr. Eine konsequente Verlustabsicherung oder gar partielle Gewinnmitnahmen wären an diesem Kursniveau jetzt nicht verkehrt.

Bullen haben es durchgezogen

Es ist nicht zwingend notwendig sofort in Short-Positionen überzugehen, allerdings birgt das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement gewisses Rückfallpotenzial für die Apple-Aktie. Eine Konsolidierung scheint bei diesem Chartbild überfällig. Rücksetzer hättet direktes Abwärtspotenzial zurück an die Jahrestiefs aus 2018 bei 233,47 US-Dollar. Darunter könnte sich eine ausgeprägte Korrekturphase sogar in den grün eingezeichneten Unterstützungsbereich von 217,20 US-Dollar erstrecken. Der weitere Verlauf muss erst noch abgewartet werden, ewig kann die bisherige Rallye aber nicht fortgesetzt werden. Sollte sich in den folgenden Handelstagen ein Toppingmuster herausbilden, wird ein entsprechendes Update gemacht.