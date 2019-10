Pimco-Deutschlandchef im Podcast: „Wir konzentrieren uns auf einen ganz bestimmten Anlagebereich“

US-Gesellschaft Pimco, Fondsanbieter aus dem Allianz-Konzern, ist in Europa mit Büros in London und München vertreten. An welche Anleger man sich in Deutschland wendet, worauf Investoren hierzulande Wert legen und wie ein möglicher harter Brexit das Europa-Geschäft beeinflussen könnte, erläutert Deutschlandchef Frank Witt im Podcast-Interview.