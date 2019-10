Bei einem soliden Basisinvestment mit eher niedriger Volatilität wie McDonald’s sollten unter Renditeaspekten keine Caps und Barrieren gewählt werden, die allzu weit im bzw. aus dem Geld liegen.

Unter den Dividenden-Aristokraten – also den Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren jährlich konstante oder steigenden Dividenden zahlen – befinden sich viele Lebensmittelaktien, unter anderem auch McDonald’s (ISIN: US5801351017). Die Aktie glänzt zudem mit einer sehr kontinuierlichen Kursentwicklung, moderaten Schwächephasen und konnte sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppeln. Aktuell handelt die Aktie mit etwa 210 US-Dollar knapp 5 Prozent unter dem Allzeithoch von knapp 222 US-Dollar (9.8.19) – wer sich defensiver positionieren will als mit einem Direktinvestment in die Aktie, setzt auf ein Zertifikat mit passender Restlaufzeit und Rendite-/Risikoprofil.

Aktienkurs im März über 210 US-Dollar / über 200 US-Dollar