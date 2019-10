Was für Bilder aus Hamburg, Hannover, Lüneburg, Oldenburg – volle Straßen, Traktoren überall im gesamten Nordwesten. Ebenso im Süden – in Stuttgart, Freiburg sowie Bayreuth und München. Zehntausende Bauern setzten sich auf ihre Traktoren und fuhren in die Städte. Viele starteten mitten in der Nacht, Autobahnen sind für Traktoren tabu, und da fährt auch ein noch

Der Beitrag Bauernproteste in Deutschland: „Sie säen und ernten nicht, aber wissen alles besser“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.