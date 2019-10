Ölpreise drehen in die Gewinnzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 60,13 US-Dollar. Das waren 1,18 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 97 Cent auf 54,28 Dollar.

Händler verwiesen auf Berichte laut denen die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und verbündete Staaten wie Russland ihre Fördermenge noch stärker beschränken wollen. Offenbar will das Kartell im November darüber diskutieren. Die Länder seien angesichts des Ausblicks auf die Rohölnachfrage im kommenden Jahr besorgt./jsl/he