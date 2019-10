Conti will Powertrain-Sparte an die Börse bringen

Der Automobil-Zulieferer Continental wird die Sparte Powertrain an die Börse bringen. Man wolle den Bereich als Vitesco Technologies zu 100 Prozent vom Unternehmen abspalten, kündigt das Unternehmen aus Hannover am Dienstag an. Bisher war ein Teilbörsengang der Powertrain-Sparte im Gespräch, doch diese Option wird nicht weiter verfolgt.Damit bleibt ein Komplett-Börsengang von Vitesco die einzige Option. Die Aktionäre des ...