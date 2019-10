Dow Jones – kaufen Sie diesen Put

Liebe Leser, unsere Sentiment-Indikatoren schlagen Alarm. Bisher gab es dreimal im Jahr 2019 die Situation wie jetzt, dass das Chance-Risiko-Verhältnis für Puts auf die Us-Indizes so gut war. Wir raten daher jetzt – mischen Sie einen Put in Ihr Depot bei. Und nehmen Sie einen, der in der Laufzeit sogar recht kurz ist mit Dezember 2019. WKN -GM4YLC – Basispreis 27.000 Punkte. Dies ist ein cleveres Investment, denn an der Vola werden Sie nichts mehr einbüßen. Setzen Sie das Limit bei 60 Cent. Unsere Kurserwartung – mindestens 1 Euro in den kommenden 3 Wochen. Alles Weitere zum Markt und unsere Indikatoren breit erklärt und weitere Trades gibt es im Exklusivbereich. Und vergleichen Sie ruhig unseren Ansatz mal mit anderen und prüfen Sie gerne mal in 6 Wochen, wer besser lag. Wir sind gespannt und sollten die, die jetzt bei 12.780 im DAX long gehen, besser liegen, dann sagen wir - nostra culpa.