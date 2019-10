Wir verabschieden uns nun endgültig aus unserer Restposition in Walgreens Boots Alliance. Nachdem die Aktie schon seit mehreren Wochen durch den Chart dümpelt, ziehen wir an diesem Punkt die Reißleine. Wir gehen knapp im Plus aus dem Markt und sind unser Risiko auf der Unterseite los.

DAX mit festem Hebel folgen [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +25 +50 +68 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -50 -128 Verantwortlich für diese Werbung ist die Deutsche Bank AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.xmarkets.db.com. Disclaimer