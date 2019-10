Aber auch bei der Entdeckung von Metallen wird die Spezialuntersuchung höchstwahrscheinlich sehr nützlich sein.

Das kanadische Explorationsunternehmen Aurania Ressources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU), welches vor allem in Ecuador bei der Suche und Förderung von Kupfer und Edelmetallen mitmischt, verkündete den Beginn einer ‚LIDAR‘-Untersuchung. ‚LIDAR‘ steht hierbei für: ‚Light Distance And Ranging‘ und ist für Explorationsunternehmen eine relativ gute und günstige Explorationsmethode. Die Untersuchung des 208.000 Hektar großen ‚Lost Cities Cutucu‘-Projektgebiets im Südosten Ecuadors wird von VeriDaaS Corp. aus Denver, Colorado durchgeführt. Die an Flugzeuge montierten ‚LIDAR‘-Einheiten bestehen meistens aus einem leistungsfähigen Laser, einem Scanner sowie einem speziellen GPS-Empfänger und werden zur Vermessung, in der Archäologie und bei Untersuchungen von Rohstoffarealen eingesetzt. Ein mit einer solchen Einheit ausgestattetes Flugzeug steht in Ecuador bereit und wird in den nächsten Tagen mit der „Vermessung“ von ‚Lost Cities Cutucu‘ beginnen.

Dr. Keith Barron - https://www.youtube.com/watch?v=QAYv2kyzfkY -, Chairman und CEO von Aurania, ist erfreut über die schnelle Genehmigung der Untersuchung, die er wie folgt kommentierte: „Besonders zufrieden sind wir damit, dass die Genehmigung von den ecuadorianischen Behörden so zeitnah geklappt hat.“ Zudem stellte er erste Untersuchungsergebnisse in etwa vier Wochen in Aussicht.

Die Frage warum die ‚LIDAR‘-Untersuchung durchgeführt werde, beantwortete Dr. Barron so:

„Wir haben die ‚LIDAR‘-Untersuchung in Auftrag gegeben, um Spuren von alten Infrastrukturen zu entdecken. Uns interessieren alte Straßen, Felsmühlen, Gräben oder Kanäle, die von den Spaniern in der Zeit der Konquistadoren gebaut wurden. Im Jahr 2003 machten die Mitarbeiter von Aurelian Resources mit der Entdeckung eines alten Minenstollens einen großen Fund. Gefundene Steinäxte deuten z.B. darauf hin, dass im Fundgebiet schon vor Jahrhunderten Edelmetalle abgebaut wurden. Die Minen der verloren Städte Logroño de los Caballeros und Sevilla del Orohinweisen, nach denen wir suchen, stehen im Verdacht, ergiebige Gold- und Silberlagerstätten zu beherbergen. Die ‚LIDAR‘-Untersuchung soll uns bei der Suche unterstützen.“

Mit dem Fund des Minenstollens bei Aurelian Resources und weiteren guten Goldfunden auf dem ebenfalls in Ecuador beherbergten ‚Fruta del Notre‘-Vorkommens konnte Dr. Keith Barron bis zum Verkauf von Aurelian Resources im Jahr 2014 an Lundin Gold Anlegergelder bis zu verhundertfachen.

Aber auch bei der Entdeckung von Metallen wird die Spezialuntersuchung per Flugzeug höchstwahrscheinlich sehr nützlich sein. Denn bisher bekannte Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierungen liegt in Sedimentschichten verborgen, die mithilfe der ‚LIDAR‘-Bilder besser kartiert und identifiziert werden können. Eine besondere Herausforderung für Bergbauarbeiten in diesem Gebiet ist der dichte Dschungelbewuchs. Daher ist die ‚LIDAR‘-Technologie eine sehr willkommene Hilfe, die die Kartierung und weitere Untersuchung von ‚Lost Cities Cutucu‘ deutlicher einfacher macht.

Die Entdeckung einer seit Jahrhunderten verlorenen Mayastadt im Dschungel von Honduras rückte die Technologie in des Fokus der modernen Archäologie und ist dort heute nicht mehr wegzudenken (- https://www.nationalgeographic.com/culture/archaeology/lasers-lidar-dr ... -). Aber auch moderne Bergbauunternehmen wie Aurania Resources haben die Chancen erkannt, welche die neue Technologie für ihre Unternehmungen mit sich bringt. Wir sind sehr gespannt, was die Untersuchungen schlussendlich für Ergebnisse liefern werden.

