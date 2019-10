Sysco - Lebensmittelproduzent auf Wachstumskurs - Kann der Wert nochmals 30 % draufpacken?

Gestützt vom EMA 20 könnte der Breakout kurz bevorstehen!

Symbol: SYY ISIN: US8718291078

Rückblick: Unser heutiger Watchlist-Kanditat Sysco ist ein texanisches Lebensmittelunternehmen mit der Zentrale in Houston. Sysco beliefert mit seinen Waren ca. 600.000 Kunden, welche aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Restaurants, Krankenhäuser, Schulen, Colleges, Universitäten, Sommerferienlager, Hotels und Fast-Food-Restaurants stammen. Den Umsatz konnte der Konzern in den letzten Jahre kontinuierlich steigern und so wuchs dieser von ca. 50 Mrd. USD im Jahr 2016 auf nunmehr knapp 60 Mrd. USD im letzten Jahr, bei einem Nettogewinn von 1,5 Mrd. USD. Charttechnisch kennt die Aktie seit Jahresanfang 2019 nur noch eine Richtung und konnte dieses Jahr bereits 33 % zulegen. Der markttechnisch definierte Aufwärtstrend mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs hat derzeit ein Doppelhoch bei 79,74 USD gebildet, unter welchem der Kurs aktuell verweilt.