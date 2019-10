Gerry Weber pleite, Tom Tailor in Schieflage, Esprit in tiefroten Zahlen – traditionelle Textilmarken befinden sich in einer tiefen Krise. Vor allem der Internethandel und Rabattschlachten machen ihnen das Leben schwer. Auch bei Ikonen wie Hugo Boss lief es schon mal besser. Gegenüber dem Mehrjahreshoch im Sommer letzten Jahres hat sich der Kurs halbiert auf aktuell 37 Euro. Besonders kräftig kam das Papier in den letzten Wochen unter die Räder. Die Aktie notiert so tief wie seit neun Jahren nicht mehr. Eine Bodenbildung ist noch nicht erkennbar. Zwei Gewinnwarnungen in Folge sorgten für den beschleunigten Kursverfall. Dabei sind die Prognosesenkungen nicht dramatisch. Die Schwaben erwarten nunmehr einen Umsatzanstieg im „niedrigen einstelligen Prozentbereich“. Bislang hatte das Unternehmen einen Zuwachs um das „untere Ende eines Anstiegs im mittleren einstelligen Prozentbereich“ in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis soll in einer Spanne zwischen 330 und 340 Millionen landen (Vorjahr 347 Millionen). Bislang ging der Vorstand von einem Wachstum des Ebits um das „untere Ende eines Anstiegs im hohen einstelligen Prozentbereich“ aus. Die Resultate des dritten Quartals verfehlten die Erwartungen. Der Konzernumsatz kletterte lediglich um 1% auf 720 Millionen, das Ebit ging im Jahresvergleich von 92 auf 80 Millionen zurück. Die Metzinger berichten, daß sich besonders die Geschäfte in Nordamerika eingetrübt hätten, vor allem das Geschäft mit Touristen soll dort zurückge- gangen sein. Auch schlugen sich die Massendemonstrationen auf die Bilanz negativ nieder. Vor allem Chinesen shoppen für gewöhnlich in großen Scharen in den Einkaufs- straßen der ehemaligen Kronkolonie. Trotz aller Widrigkeiten sollte man aber die Kirche im Dorf lassen. Hugo Boss verdient weiterhin gutes Geld. Die operative Ebit-Marge ordentliche 11%. Mittelfristig möchte CEO Mark Langer die Marge sogar auf 15% schrauben. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern stehen die Schwaben gut da. Aber die Jahre hoher Wachstumsraten sind erst einmal vorbei. Zumal der Edelschneider auch unter dem Trend zu lässiger Kleidung leidet. Die Börse bewertet das Unternehmen aktuell mit 2,6 Milliarden. Moderat. Der Jahresumsatz liegt mit ca. 2,8 Milliarden höher. Das KGV (2019) rund 11. Günstig. Der Knaller aber ist die Dividende. Zuletzt wurden 2,70 Euro je Anteilsschein ausgekehrt. Rendite fürstliche 7,3%! Fazit: Im Vergleich zu Wettbewerbern steht Boss glänzend da. Beim Kurs eine Bodenbildung abwarten und dann zuschlagen!